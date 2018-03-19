Округление чеков: экономист объяснил, как НБУ усложнил жизнь украинцам

Нацбанк Украины усложняет работу экономики решением об обязательном округлении суммы в чеках после вывода из обихода мелких монет.

Такое мнение выразил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в социальной сети Facebook, указав на подводные камни нововведений от НБУ.

"Вроде позитив, теперь люди смогут быстрее рассчитываться, поскольку при расчетах будут использоваться меньшее количество номиналов копеек", - пишет он.

При этом существует несколько "но".

"НБУ решил сделать округление чека только для наличных операций и теперь кассирам, перед формированием суммы в чеке, надо обязательно спросить каждого клиента: "вы будете платить карточкой или наличными?" Так как при этих расчетах сумма в чеках будет разной", - пишет Компаниец.

"Теперь всем предприятиям нужно менять учетную политику, сейчас в большинстве не описано куда девать избыток/недостаток при округлении чеков", - добавил он.

По словам Компанийца, одно решение НБУ значительно увеличивает временные затраты на транзакции по оплате чеков и ведения учета.

"Что можно было сделать? Вообще ничего не делать с округлением, рынок уже давно сам отрегулировал недостаток мелких копеек. Если у НБУ есть такое большое желание округлить чеки, то надо было округлять независимо от вида оплаты (карта/наличные). Поэтому предлагаю всем магазинам не делать себе проблемы и просто стоимость всех товаров округлить до десяти копеек: тем самым решить проблемы с транзакциями и учетом", - написал экономист.

Он привел в пример Китай, где уже несколько лет люди оплачивают покупки при помощи смартфонов.

Как сообщал "Обозреватель", НБУ объяснил, отразится ли замена купюр монетами на инфляции.