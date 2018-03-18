Офшоры и кредиты: названы главные аферы украинских банков

Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен рассказала, как украинские банки обманывают своих клиентов и забирают себе их деньги.

Как она заявила в интервью НВ, обычные люди возможно даже не осознают масштабы мошенничества в банковской сфере.

"Были те, кто собирал депозиты у людей и клал эти деньги себе в карман или выдавал в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. Значительная часть этих денег осела на Кипре и в офшорах", – сказала она.

Кахконен подчеркивает, что сейчас важно сделать так, чтобы банки вели свой бизнес честно, кредитовали домохозяйства и компании по разумным ставкам.

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"Доля плохих кредитов в Украине составляет более половины от общего портфеля. А это приводит к тому, что банки не повышают свои кредитные ставки, так как риски невозврата велики. Поэтому уровень закредитованности частного сектора очень низкий. Мы тесно сотрудничаем с Национальным банком и Министерством финансов, чтобы решить проблему плохих кредитов", – объяснила она.

Она отметила, что Фонду гарантирования вкладов переданы значительные активы, с помощью которых можно вернуть деньги в систему.

Как сообщал "Обозреватель", банкам запретили насчитывать проценты по выигранным кредитам.