Один из крупнейших банков мира ввел запрет на покупку криптовалют

Один из крупнейших банков США запретил клиентам использовать выданные им кредитные карты для покупки биткоина и других криптовалют.

Речь идет о банке "Wells Fargo & Co", сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее аналогичные ограничения ввели "Citigroup Inc", "JPMorgan Chase & Co" и "Bank of America Corp". Однако еще в феврале "Wells Fargo" не планировал запрещать операции с криптовалютами.

Согласно данным исследования "LenderEDU", в США около 18% инвесторов в биткоин расплачивались кредитными картами, при этом 22% из них не могли погасить кредит по карте после таких транзакций.

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.