''Обеспечит рост экономики!'' G7 приветствовала новый договор Украины с МВФ

Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) выразили уверенность в эффективности для Украины нового договора с Международным валютным фондом на $4 миллиарда.

"Послы стран "Большой семерки" приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов по новой программе в формате stand-by", - говорится в сообщении послов в Twitter.

"Это ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжение экономического роста", - заявили в G7.

Посли країн "Великої сімки" вітають досягнену між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців щодо нової програми у форматі Стенд-бай. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної

стабільності України та продовження економічного зростання. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине на 23,5% подорожает газ. Такое решение 19 октября принял Кабмин на внеочередном заседании перед новым соглашением с МВФ.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - прокомментировал премьер Владимир Гройсман.