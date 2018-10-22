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''Обеспечит рост экономики!'' G7 приветствовала новый договор Украины с МВФ

1.6тЧитать материал на украинском

Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) выразили уверенность в эффективности для Украины нового договора с Международным валютным фондом на $4 миллиарда.

"Послы стран "Большой семерки" приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов по новой программе в формате stand-by", - говорится в сообщении послов в Twitter.

"Это ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжение экономического роста", - заявили в G7.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине на 23,5% подорожает газ. Такое решение 19 октября принял Кабмин на внеочередном заседании перед новым соглашением с МВФ.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - прокомментировал премьер Владимир Гройсман.

Место
Украина
Объект
МВФ
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Можно подумать - это просто подарок.)))
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