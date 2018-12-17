В Украине появится новый вид социальной помощи: сколько будут платить

В Украине дети с тяжелыми заболеваниями, но без статуса инвалида, с 2019 года получат право на социальную помощь в размере около 1,5 тыс. грн ежемесячно, которая впоследствии будет расти.

Подробности о новом виде соцвыплат рассказал в эфире ObozTV начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко.

По его словам, родителям таких детей уже сейчас можно подавать документы в управления труда и социальной защиты, чтобы подготовиться заранее.

"Это по месту регистрации. В Киеве 10 районов, то есть 10 управлений. Лучше всего туда обратиться. В январе-феврале будут очереди желающих воспользоваться услугой, лучше позаботиться сейчас", – предупредил представитель Минюста.

Чиновник также сообщил, что документы для получения выплат необходимо будет переоформлять раз в год "по общему правилу, как у нас происходит и декларирование, и начисление соцпомощи".

"Верификация будет происходить в соответствии с медицинским документом, который касается ребенка. Это ребенок, который имеет тяжелые перинатальные поражения во время рождения. Соответственно, медицинское учреждение должно подтвердить, что именно эти заболевания имеет ребенок", – сообщил Куценко.

"Тот из родителей, который наблюдает за этим ребенком, будет получать помощь. Сейчас сумма ориентированно предусматривается в размере 1,5 тыс. грн. Это прожиточный минимум на ребенка соответствующего возраста. До 6 лет он немного меньше, от 6 до 18 больше. В 2019 году он может ежеквартально увеличиваться", – рассказал он.

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Напомним, новый вид социальной помощи рассчитан на детей, которые болеют тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеют тяжелые врожденные пороки развития, онкологические и онкогематологические заболевания, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет первого типа, острое или хроническое заболевание почек 4-й степени, получили тяжелые травмы и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 декабря повысили размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством. В частности, пособие на детей до 6 лет увеличили до 3252 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 4054 гривен. Одновременно с этим до 485 гривен повысят декретные выплаты для незастрахованных лиц.

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