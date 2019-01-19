Новый сервис ГФС: украинским налогоплательщикам упростят жизнь

Государственная фискальная служба Украины усовершенствовала электронный кабинет налогоплательщика, тем самым упростив процедуры, связанные с уплатой налогов и декларированием доходов.
Подробности инициативы рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.
"Электронный кабинет налогоплательщика работает 7 дней в неделю по 24 часа. В течение года кабинетом пользовалось 9 млн граждан. Возможности электронного кабинета сегодня довольно большие, мы его постоянно совершенствуем", – заявил представитель ГФС.
Бамбизов отметил, что налогоплательщик через электронный кабинет может полностью мониторить состояние своих расчетов с государственным или местным бюджетом. Также электронный кабинет открывает постоянный доступ к единым системам налоговых и акцизных накладных ГФС.
"Мы совершенствуем кабинет налогоплательщика, он будет иметь коннект с системой Prozorro. Информация относительно задолженности того или иного налогоплательщика будет автоматически попадать в систему Prozorro, плательщику не надо будет оформлять ни одного бумажного документа", – рассказал он.
Также Бамбизов отметил, что для физических лиц стартовала программа декларирования доходов, полученных в 2018 году.
"Если физилицо получит электронный ключ, оно может подать через электронный кабинет налогоплательщика электронную декларацию о доходах. Более того – программа, автоматически используя те базы данных, которые она имеет в своем распоряжении, заранее заполнит некоторые поля декларации. Вам останется только проверить или что-то вписать, если какие-то данные не попали в систему", – добавил чиновник.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная фискальная служба Украины запустила тестовую версию электронного чека и проверки чеков в электронном кабинете. Это даст возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя.
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