Новшество от НБУ: украинцы смогут оплачивать счета без налички и банковских карт

Национальный банк Украины заявил о планах научить украинцев обходиться без наличных средств и без банковских карт.

Речь идет намерении НБУ разрешить клиентам пользоваться деньгами на банковских счетах без использования платежных карт международных платежных систем. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, отметив при этом, что банкам придется инвестировать в развитие таких систем. Об этом сообщает "Зеркало недели".

"Существуют европейские директивы, говорящие, что клиент может сам указать банку, каким сервисам он хочет предоставить доступ к своему счету. Без карточек. Мы сейчас над внедрением этих технологий работаем, уже выработали концепцию", – отметил Смолий.

Глава НБУ добавил, что в рамках модернизации платежного пространства предполагается переход на международный стандарт определения счетов IBAN. "Технологии вашего банка и НБУ будут гарантировать вам возможность дистанционного доступа к счету и безопасность транзакции с использованием этих безкарточных технологий (в режиме 24/7, мгновенно и гарантировано)", – подчеркнул Смолий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до 2020 года Национальный банк планирует увеличить количество безналичных платежей до 55%. Наличными платят "серые" зарплаты, дают взятки, покупают наркотики и т.д. Такие платежи практически невозможно проследить. За пять лет, начиная с 2015-го, в планах Нацбанка сократить оборот наличности почти в два раза. Ведущие экономические умы прогнозируют: будущие за cashless экономиками. Уже сейчас многие страны признают, что выпуск купюр небольшим номиналом несет убытки.