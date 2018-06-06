Новшество от НБУ: сколько украинцы будут платить по кредитам

Снижение учетной ставки Национальным банком Украины может привести к крайне неожиданным последствиям для экономики страны.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил экс-заместитель главы НБУ Сергей Яременко.

"Учетная ставка всегда имела большое значение в тех экономиках, где Центральный банк выполняет свои функции. Объявляя учетную ставку он тем самым давал банковской системе возможность получать рефинансирование от Центрального банка по объявленной ставке", - отметил Яременко.

"Тут очень важно, работают ли те механизмы, при которых ставка играет большое значение. Сегодня эта ставка практически ничего не дает, кроме одной страшной вещи - Центральный банк на протяжении трех лет дает возможность банкам вкладывать деньги в Нацбанк под эту ставку и не кредитовать экономику", - заявил Яременко, отметив, что банк последние три года не давал денег в экономику.

"Банк последние три года не рефинансировал систему под эту ставку. Он не давал возможность банкам вкладывать деньги в экономику под эту ставку. Банки через так называемый депозитный сертификат вкладывали деньги в Центральный банк и при этом получали 15% прибыли", - отметил Яременко.

"Если сегодня Нацбанк сделает то, о чем он говорит, то это нарушит весь баланс, поскольку банки, которые привлекали деньги и вкладывали их в Нацбанк, теперь будут вкладывать их в экономику. Ставка в 15%, которую платит НБУ уже не устраивает, так как по депозитам они платят больше. Что касается рядовых украинцев, то те изменения в 1-2%, которые могут быть внесены, никоим образом не зацепят население Украины", - заявил Яременко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как учетная ставка влияет на стоимость кредитов в Украине.

24 мая правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной – на уровне 17%. Соответствующее решение опубликовано на сайте НБУ. Высокая ставка с одной стороны помогает замедлить инфляцию, а с другой – тормозит рост экономики и способствуют росту кредитных ставок.