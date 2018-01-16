Независимо от проверок: судьи попросили повысить себе зарплаты

Совет судей Украины подготовил законопроект, которым предусматривается повышение зарплат всем судьям, а не только тем, что уже прошли квалификационное оценивания.

Как сообщает "Закон и Бизнес", в соответствии с пп. 22-23 переходных положений закона право на получение судейского вознаграждения в новых размерах имеют судьи, которые по результатам квалификационного оценки подтвердили соответствие занимаемой должности или назначены на должность по результатам конкурса.

До прохождения квалификационного оценивания зарплата начисляется по старым правилам.

Если пп. 22-23 закона будут отменены, а именно это предусматривается проектом закона, то вознаграждение в новом размере будут получать все судьи, независимо от того, прошли они оценивания или только собираются проходить.

Указывается, что сейчас "лишь незначительное количество судей прошла оценивания".

"В октябре 2017 Высшая квалификационная комиссия судей начала квалификационные оценивания 999 судей. 29 декабря 2017 ВККС обнародовала список судей, в отношении которых комиссия в 2018-м планирует провести оценку. В списке - 1060 судей. То есть по прогнозам ВККС в 2018 году будет проведено оценивания 2059 судей", - пишет издание.

ССУ предусматривает, что процесс проверки займет от 7,5 до 9,5 месяцев, или дольше.

По статистическим данным фактическая численность судей в судах первых инстанций составляла 4423 судьи, в судах апелляционных инстанций - 1118 судей. То есть примерно 3 тыс. не смогут пройти оценивание в 2018 году.

В ССУ также заявили, что большинство судей подали заявления о проведении квалификационного оценки и намерены его пройти.

Напомним, ранее Рада приняла беспрецедентное решение по зарплатам судей.