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Неожиданный поворот: что будет с курсом доллара в Украине в ноябре

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В Украине ноябрь может оказаться выигрышным для национальной валюты периодом. Если ситуация на внешних рынках останется благоприятной, возможно, доллар снова подешевеет до 28 грн/$, отмечают эксперты. Правда, такой вариант аналитики называют скорее оптимистичным. Базовый сценарий – девальвация до 28,5-28,6 грн/$.

OBOZREVATEL опросил ведущих украинских аналитиков и выяснил, что будет с курсом доллара в Украине в ноябре.

Неожиданный ноябрь: гривня может укрепиться до 28 грн/$

Цены на мировых рынках остаются высокими, значит, украинские экспортеры могут рассчитывать на хорошие выручки. Экспорт, переводы заробитчан, внешние кредиты и прямые инвестиции – основные источники валюты в Украине. И чем больше долларов в стране, тем ниже ее курс. В ноябре, предполагает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, и цены на металлы, и стоимость зерна на мировых рынках будут оставаться относительно стабильными. А это означает, что размер выручек снижаться не будет.

"На внешних рынках наших экспортеров не ожидают крайне негативные факторы. В целом, даже с учетом негатива со стороны торговых войн Китая и США, цены на металлы в 2 раза выше, чем в 2016 году", - отмечает аналитик. Также, по словам Пархоменко, на данный момент стоимость зерна на мировых рынках на 20% выше, чем во время минимальных значений. А это, уверен аналитик, дает основания полагать, что проблем с валютными выручками у украинских экспортеров не будет.

"Гривня будет стабилизироваться на текущих уровнях в 28 грн/$", - прогнозирует аналитик.

Китай вводит дополнительные программы стимулирования экономики, это также может удерживать рост мировой экономики.

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Украина получила позитивный сигнал от МВФ, но отопительный сезон возьмет свое. Финансовый аналитик Владимир Мазуренко озвучивает менее оптимистичный прогноз. По его оценкам доллар в ноябре будет продаваться по 28,5-28,6 грн. С одной стороны, новость о том, что МВФ готовится к новой программе сотрудничества, позитивно повлияла на настроения участников рынка. Но с другой – в отопительные сезон традиционно растут расходы на импорт энергоресурсов. На это приходится тратить доллары, соответственно, их количество на внутреннем рынке снижается, а курс гривни падает.

"28,5 грн/$ - хороший курс для ноября", - отмечает Мазуренко.

“Я бы сказал, что 28,5 грн/$ - хороший курс для ноября. Если бы мы не получили новостей от МВФ, ситуация могла бы быть хуже. Но сейчас все относительно стабильно, плавная девальвация – нормальное явление. Я бы сейчас не стал особо загадывать, но курс в 28,5 грн/$ по состоянию на ноябрь – хорошая перспектива для нас. Такими темпами мы плавно дойдем к показателю", - отмечает аналитик.

Традиционную девальвацию не миновать. Аналитик Егор Комов напоминает: осенняя девальвация повторяется в Украине с момента, как Нацбанк перестал вручную контролировать курс. Последний месяц осени, согласно оценкам эксперта, однозначно покажет тренд к подорожанию доллара. При этом, курс может вплотную подобраться к новой психологической отметки в 29 грн/$, однако в среднем за месяц будет находиться на уровне 28,6 грн/$.

"В ноябре гривня будет держаться около 28,6 грн/$ с возможными ситуативными шагами в плюс/минус 30 коп./$", - прогнозирует эксперт.

"Девальвационные факторы остаются, то, что правительство сделало важнейший шаг и все-таки смогло найти точку соприкосновения с Фондом – плюс для нас. Сейчас мы получили доступ к внешнему рынку заимствования, после подписания меморандума получим очередной кредитный транш от МВФ. Это важный сигнал, который позволит в ноябре держаться около 28,6 грн/$ с возможными ситуативными шагами в плюс/минус 30 коп./$", - считает Комов.

Продавать или покупать: как не потерять деньги осенью

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики сходятся во мнении: спекулировать на валютном рынке обычным украинцам не стоит. Даже профессиональные эксперты часто ошибаются и теряют на сделках. Поэтому лучший совет – покупать или продавать валюту небольшими частями. Причем если речь идет о продажах, то лучше это делать во второй половине месяца, а покупать – в первой.

"Здесь нужно давать советы не о том, как заработать, а о том, как не потерять. Диверсификация рисков – то есть дробить и покупать частями. Лучший совет для человека, который пытается играть на валютном рынке без должных знаний и опыта", - отмечает Мазуренко.

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Финансовый консультант Алексей Половинкин также считает, что зарабатывать на скачках курса – равноценно езде за рулем автомобиля без прав. Если повезет, можно добраться без происшествий, но малейшая ошибка может стоить всех сбережений.

Учитывая, что осень традиционно связывают с периодом девальвации, в это время стоит больше задуматься о продаже валюты. Во-первых, это позволит поддержать рынок в сложный для него сезон. Во-вторых, в этот период можно продать валюту по наиболее благоприятному за прошедший год курсу.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объекты
курс валютдолларгривня
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