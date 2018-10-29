Неожиданный поворот: что будет с курсом доллара в Украине в ноябре

В Украине ноябрь может оказаться выигрышным для национальной валюты периодом. Если ситуация на внешних рынках останется благоприятной, возможно, доллар снова подешевеет до 28 грн/$, отмечают эксперты. Правда, такой вариант аналитики называют скорее оптимистичным. Базовый сценарий – девальвация до 28,5-28,6 грн/$.

OBOZREVATEL опросил ведущих украинских аналитиков и выяснил, что будет с курсом доллара в Украине в ноябре.

Неожиданный ноябрь: гривня может укрепиться до 28 грн/$

Цены на мировых рынках остаются высокими, значит, украинские экспортеры могут рассчитывать на хорошие выручки. Экспорт, переводы заробитчан, внешние кредиты и прямые инвестиции – основные источники валюты в Украине. И чем больше долларов в стране, тем ниже ее курс. В ноябре, предполагает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, и цены на металлы, и стоимость зерна на мировых рынках будут оставаться относительно стабильными. А это означает, что размер выручек снижаться не будет.

"На внешних рынках наших экспортеров не ожидают крайне негативные факторы. В целом, даже с учетом негатива со стороны торговых войн Китая и США, цены на металлы в 2 раза выше, чем в 2016 году", - отмечает аналитик. Также, по словам Пархоменко, на данный момент стоимость зерна на мировых рынках на 20% выше, чем во время минимальных значений. А это, уверен аналитик, дает основания полагать, что проблем с валютными выручками у украинских экспортеров не будет.

"Гривня будет стабилизироваться на текущих уровнях в 28 грн/$", - прогнозирует аналитик.

Китай вводит дополнительные программы стимулирования экономики, это также может удерживать рост мировой экономики.

Украина получила позитивный сигнал от МВФ, но отопительный сезон возьмет свое. Финансовый аналитик Владимир Мазуренко озвучивает менее оптимистичный прогноз. По его оценкам доллар в ноябре будет продаваться по 28,5-28,6 грн. С одной стороны, новость о том, что МВФ готовится к новой программе сотрудничества, позитивно повлияла на настроения участников рынка. Но с другой – в отопительные сезон традиционно растут расходы на импорт энергоресурсов. На это приходится тратить доллары, соответственно, их количество на внутреннем рынке снижается, а курс гривни падает.

"28,5 грн/$ - хороший курс для ноября", - отмечает Мазуренко.

“Я бы сказал, что 28,5 грн/$ - хороший курс для ноября. Если бы мы не получили новостей от МВФ, ситуация могла бы быть хуже. Но сейчас все относительно стабильно, плавная девальвация – нормальное явление. Я бы сейчас не стал особо загадывать, но курс в 28,5 грн/$ по состоянию на ноябрь – хорошая перспектива для нас. Такими темпами мы плавно дойдем к показателю", - отмечает аналитик.

Традиционную девальвацию не миновать. Аналитик Егор Комов напоминает: осенняя девальвация повторяется в Украине с момента, как Нацбанк перестал вручную контролировать курс. Последний месяц осени, согласно оценкам эксперта, однозначно покажет тренд к подорожанию доллара. При этом, курс может вплотную подобраться к новой психологической отметки в 29 грн/$, однако в среднем за месяц будет находиться на уровне 28,6 грн/$.

"В ноябре гривня будет держаться около 28,6 грн/$ с возможными ситуативными шагами в плюс/минус 30 коп./$", - прогнозирует эксперт.

"Девальвационные факторы остаются, то, что правительство сделало важнейший шаг и все-таки смогло найти точку соприкосновения с Фондом – плюс для нас. Сейчас мы получили доступ к внешнему рынку заимствования, после подписания меморандума получим очередной кредитный транш от МВФ. Это важный сигнал, который позволит в ноябре держаться около 28,6 грн/$ с возможными ситуативными шагами в плюс/минус 30 коп./$", - считает Комов.

Продавать или покупать: как не потерять деньги осенью

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики сходятся во мнении: спекулировать на валютном рынке обычным украинцам не стоит. Даже профессиональные эксперты часто ошибаются и теряют на сделках. Поэтому лучший совет – покупать или продавать валюту небольшими частями. Причем если речь идет о продажах, то лучше это делать во второй половине месяца, а покупать – в первой.

"Здесь нужно давать советы не о том, как заработать, а о том, как не потерять. Диверсификация рисков – то есть дробить и покупать частями. Лучший совет для человека, который пытается играть на валютном рынке без должных знаний и опыта", - отмечает Мазуренко.

Финансовый консультант Алексей Половинкин также считает, что зарабатывать на скачках курса – равноценно езде за рулем автомобиля без прав. Если повезет, можно добраться без происшествий, но малейшая ошибка может стоить всех сбережений.

Учитывая, что осень традиционно связывают с периодом девальвации, в это время стоит больше задуматься о продаже валюты. Во-первых, это позволит поддержать рынок в сложный для него сезон. Во-вторых, в этот период можно продать валюту по наиболее благоприятному за прошедший год курсу.