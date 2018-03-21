Простий приклад про дані НБУ на підставі, якій приймаються ключові рішення.
НБУ: В Україну в 2017 році приватними особами переведено 7.3 млрд дол, з них 1.35 млрд дол переказано з Польщі.
14.03.2018 Нацбанк Польщі: В Україну в 2017 році переведено 13 млрд злотих (3.77 млрд дол), а в 2016 році 8 млрд злотих.
21.03.2018 НБУ: Ми три роки неправильно рахували приватні перекази і тепер їх оцінки кардинально збільшено:
у 2015 році – на 1.8 млрд дол. США до 7.0 млрд дол. США,
у 2016 році – на 2.1 млрд дол. США до 7.5 млрд дол. США,
у 2017 році – на 2.0 млрд дол. США до 9.3 млрд дол. США.
...
І тепер за три роки кардинально змінюється сальдо поточного рахунку платіжного балансу України:
у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0.2% ВВП до профіциту у розмірі 1.8% ВВП,
у 2016 році – розмір дефіциту з 3.7% ВВП до 1.4% ВВП,
у 2017 році – розмір дефіциту з 3.5% ВВП до 1.6% ВВП.
...
Ось так в Україні збирають дані і на підставі них приймають управлінські рішення.
Що заважало НБУ декілька років запитати у своїх колег з інших країн: "А які у вас дані по приватним переказам від вас в Україну?"
...
На наступному тижні покажу ще цікавіший кейс з офіційними даними.
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