НБУ теряет "Буковель": Украина проиграла Коломойскому суд

Национальный банк Украины проиграл экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Киевском апелляционном хозяйственном суде и не сможет забрать у них горнолыжный курорт "Буковель".

Апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля о расторжении ипотечных договоров между НБУ и ООО "Скорзонера", сообщает FinClub.

"Национальный банк будет подавать кассационную жалобу", – завили представители пресс-службы государственного регулятора.

В частности, ранее суд первой инстанции удовлетворил иск "Скорзонеры", бенефициарами которого являются Коломойский и Боголюбов, ​​к НБУ и разорвал шесть ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед регулятором по кредитам рефинансирования.

Соответствующие договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года. Предметом ипотеки по документам выступали принадлежащие истцу земельные участки в городе Яремче Ивано-Франковской области, где расположен горнолыжный курорт.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка, однако не сделал этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ПриватБанк еще в 2016 году перед национализацией получил в собственность от своих заемщиков ряд активов в рамках погашения кредитной задолженности. Речь шла в том числе и о курорте "Буковель".