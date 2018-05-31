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НБУ собирается по-новому идентифицировать клиентов

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Национальный банк Украины предложил расширить возможности системы BankID и идентифицировать граждан-клиентов банков с помощью банковских карт.

Соответствующий законопроект представлен для публичного обсуждения. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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В НБУ также предложили предоставить возможность с помощью уже существующих банковских карт открывать счета в других банках. Также платежные карточки можно будет использовать в качестве идентификатора для получения услуг от частных компаний.

"Учитывая то, что по состоянию на 1 апреля украинскими банками эмитировано почти 60 миллионов платежных карточек, система BankID Национального банка способна стать самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине при условии поддержки системы и подключения к ней банков Украины", - отметили в НБУ, подчеркнув, что подключение к системе BankID является бесплатным для украинских банков и компаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "ПриватБанке" развенчали популярную "страшилку" о платежных картах.

В НБУ назвали банки, на чьих клиентов чаще всего охотятся мошенники.

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Тема
Национальный банк
Место
Украина
Объекты
НБУНациональный банк Украины
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