НБУ принял важное решение: как изменятся цены и стоимость кредитов

В Украине высокая учетная ставка будет стимулировать подорожание кредитов и сдерживать инфляцию. Параллельно с этим может замедлится и рост экономики. Решение не снижать ставку на днях принял Национальный банк Украины. Жесткую монетарную политику в ведомстве аргументировали необходимостью замедлить рост цен.

OBOZREVATEL разобрался, как на украинцев повлияет новое решение Нацбанка.

Учетную ставку снижать не будут, но повысить могут

Если ситуация будет усугубляться, например, не будет кредитного транша от МВФ, учетную ставку могут повысить до того уровня, которой "сдержит инфляцию", заявили в НБУ. Высокая учетная ставка увеличивает "стоимость" денег в экономике, в результате замедляется кредитование, растут кредитные ставки на межбанке, а после – и в коммерческих банках. Как рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, обратная сторона высокой ставки – замедление роста экономики.

Правда, в Нацбанке уверены, что прогнозный рост ВВП в этом году выполнить удастся, а одна из основных задач – сдержать рост цен. НБУ использует инструменты монетарной политики, в том числе и учетную ставку, чтобы корректировать уровень инфляции. Согласно бюджетной резолюции, за несколько лет такая политика должна привести к снижению инфляции до уровня 5%. Но с другой стороны Нацбанк также стремится снизить ставки по кредитам. А при высокой ставке достичь этого будет сложно.

"Правление Национального банка считает, что при реализации предположений базового сценария текущие монетарные условия достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0%", - поясняет свое решение регулятор.

"Правление Национального банка считает, что при реализации предположений базового сценария текущие монетарные условия достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0%", - поясняет свое решение регулятор.

В этом году цены должны вырасти на 8,9%, а рост ВВП составить около 3%. "Ожидается, что благодаря благоприятным условиям торговли, оживлению потребительского и инвестиционного спроса до конца года будет сохраняться положительный разрыв ВВП", - комментирует повышение учетной ставки экс-министр экономики Богдан Данилишин.

К слову, учетная ставка в США – меньше 2%, а Европейский Центробанк и вовсе удерживает ее на уровне 0%. Правда, и ставки по депозитам там в лучшем случае – несколько процентов годовых. Украинцы же могут зарабатывать на своих вкладах 13-16%. Но и кредиты в большинстве банков обходятся в более 30% годовых. Высокие ставки связаны не только с учетной ставкой, но и быстрым ростом цен. В идеале депозиты должны полностью покрывать инфляцию, а кредиты – операционные расходы, депозиты, доходы и риски. Так называемые "риски невозврата" в Украине одни из самых высоких в Европе. По данным международного агентства Fitch, 57% кредитов в Украине – "плохие", то есть деньги если и возвращают, то с задержкой.

Как в банках относятся к высокой учетной ставке

Кредиты дорожают примерно на 70% от роста учетной ставки, рассказал представитель "Кредобанка" Роман Лепак. В качестве примера банкир напоминает: с октябре прошлого года по март 2018-го учетную ставку увеличили на 3.5 п.п. За это время кредиты для простых украинцев подорожали в среднем на 3 процентных пункта. В тоже время представитель банка ПУМБ отметил: два прошлых повышения учетной ставки не отразились на депозитах. Банкир считает, что доходность гривневых вкладов не изменится, а вот валютных наоборот – будет снижаться.

Большинство опрошенных OBOZREVATEL банкиров рассчитывают, что начиная со второй половины года НБУ будет постепенно снижать учетную ставку. Правда, в самом Нацбанке покамест о таких планах не говорят. В существующих условиях, рассказывают в "ОТП Банке", нужно не только сохранить ликвидность, но и удержать клиентов.

Высокие кредитные ставки снижают спрос на кредитование. К примеру, такое направление как ипотечное кредитование в Украине на данный момент практически не пользуется спросом. Дорогие кредиты, недоверие к банкам, высокий уровень невозвратов. Все это играет против украинской банковской системы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине из десятка финансовых учреждений всего лишь в двух банках реальная и номинальная ставки находятся примерно на одном уровне. Все остальные фактически скрывают большое количество дополнительных платежей. Чтобы лучше разобраться в кредите, рассказывает эксперт Владимир Мазуренко, стоит попросить у банка предоставить паспорт на кредит и копию договора. Эти два документа должны быть с одинаковыми условиями. В первую очередь стоит обратить внимание на общую стоимость кредита и реальную ставку.