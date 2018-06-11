НБУ подал иски против Коломойского на 10 млрд

Национальный банк подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского.

Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен, говорится на сайте НБУ.

Соответствующие судебные дела касаются выполнения Коломойским обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу Нацбанка.

Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами.

Первый иск был подан по месту жительства украинского олигарха в Швейцарии – в Суд первой инстанции в Женеве.

Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Коломойского в Украине – в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

В НБУ убеждены, что и швейцарский, и украинский суды удовлетворят их обоснованные требования.

При этом заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что эти иски являются важным шагом на пути к защите интересов украинцев и обеспечения выполнения бывшими акционерами ПриватБанка взятых на себя обязательств.

"ПриватБанк получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительств, предоставленных лично Коломойским. Но сегодня ясно, что в то время ПриватБанк на самом деле не мог вернуть эти кредиты. В конце концов, государству пришлось национализировать банк ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП, чтобы защитить интересы миллионов владельцев счетов и сохранить финансовую стабильность в целом", – резюмировала Рожкова.

Напомним, международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк выиграл суд по национализации у компании Коломойского.