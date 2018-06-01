НБУ оштрафовал крупный банк за плохую проверку клиента

В мае Национальный банк Украины применил меры воздействия к четырем банкам-нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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В мае "УкрСиббанк" оштрафован на 400 тыс. грн за за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей. Банк получил письменное предостережение за нарушение от регулятора.

Также "МТБ Банку", "Кредобанку" и "Проминвестбанку" были выписаны письменные предостережения за нарушения.

В связи с применяемыми санкциями банки будут вынуждены ужесточить контроль клиентов, что в свою очередь приведет к тому, что получить кредит теперь будет гораздо сложнее.

Как сообщал "Обозреватель", 2 марта Верховная Рада приняла закон, согласно которому ужесточается ответственность собственников банков. Данный закон подписан Президентом Украины 6 марта. Документ наделяет Нацбанк правом при осуществлении банковского надзора определять физических и юридических лиц, как связанных с банком лиц, а также предоставляет Фонду гарантирования вкладов физических лиц право требовать от владельцев и руководителей банков удовлетворения кредиторских требований, не дожидаясь ликвидации банка, а на этапе оценки стоимости ликвидационной массы.