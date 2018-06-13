НБУ изменил правила обмена валюты: детали

Национальный банк Украины изменил правила проведения операций по обмену иностранной валюты для украинских банков и финансовых учреждений.

Теперь банки и финучреждения смогут проводить операции по обмену валюты через систему интернет-банкинга и онлайн-сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, отметив, что после вступления в силу изменений банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде.

При этом банки и финансовые учреждения не должны будут требовать подпись клиента на квитанции, если сумма такой операции не превышает 150 тыс. грн.

Постановление НБУ №63 вступит в силу 1 июля. Для ее внедрения банкам и другим финансовым учреждениям будет предоставлено до шести месяцев. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года.

Напоминаем, что для проведения обменных операций ранее была необходимость подписи клиента банка на квитанции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Национальный банк Украины внес изменения в требования по всестороннему анализу и проверке информации о финансовых операциях и их участников для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины.

Национальный банк Украины изменил правила перевода валюты для физлиц в Украине и за пределы страны. Теперь банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.