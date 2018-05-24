Нацбанк принял важное решение: что грозит украинцам из-за учетной ставки

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной – на уровне 17%. Высокая ставка с одной стороны помогает замедлить инфляцию, а с другой – тормозит рост экономики и способствуют росту кредитных ставок.

Соответствующее решение опубликовано на сайте НБУ. Высокая учетная ставка НБУ неизбежно приводит к подорожанию кредитов в частных банках, поясняет OBOZREVATEL директор одного из департаментов коммерческого банка Роман Лепак. В этом году регулятор в попытках сдержать рост цен повысил учетную ставку на 1.5 п.п в январе – с 14,5% до 16% и еще на 1 п.п. в конце марта.

В первую очередь растут ставки на межбанке. Это процент, под который банки кредитуют друг друга. А с опозданием в 2-3 недели дорожают кредиты и для простых украинцев. По словам Романа Лепака, кредиты вырастут в цене примерно на 70% от роста учетной ставки. Для примера, с октября прошлого года по март 2018-го учетную ставку повысили на 3,5 п.п. За это же время ставки по кредитам для юридических лиц выросли на 2 п.п., а для физических – на 3 п.п.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как учетная ставка влияет на стоимость кредитов в Украине.