Пенсионная реформа в Украине под угрозой: названа причина

Внедрение в Украине второго уровня пенсионной системы, накопительных пенсий, отложено на неопределенный срок, поскольку для проведения реформы есть серьезное препятствие.

Об этом рассказала в эфире ObozTV старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко, комментируя ход пенсионной реформы.

"Есть очень много причин. Организационного характера – кто будет работать с этими деньгами, кто будет заниматься инвестированием, вести учет. Много есть организационных вопросов, но самый главный вопрос, который трудно решить – кто будет платить взносы в эту систему", – заявила эксперт.

"Нельзя ввести накопительную систему вместо солидарной, у нас 11,5 млн пенсионеров, им нужно платить пенсии, и деньги нужны уже сейчас. ЕСВ, после того, как его сократили до 22%, трогать уже никто не будет, чтобы вводить накопительную пенсию. Это должны быть дополнительные взносы, дополнительная фискальная нагрузка", – объяснила она.

Ткаченко заявила, что для украинских политиков сегодня наиболее болезненный вопрос – "на кого возложить эту нагрузку, кого заставить эти деньги заплатить".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины официально предложил Верховной Раде перенести сроки введения накопительной системы пенсий с 1 января 2019-го на 1 января 2020 года.

В рамках пенсионной реформы планировалось, что с 2019 года украинцы будут отдавать 2% со своей зарплаты на накопительные пенсии. Ежегодно ставку должны были увеличивать на 1% до тех пор, пока она не достигнет 7% зарплаты.

В результате украинцы смогут должны сразу две выплаты – из солидарного уровня (действует сейчас) и накопительного (благодаря ежемесячным взносам). Так, если отдавать с зарплаты на накопительные пенсии 7%, то размер "второй" пенсии составит 10,2% от последней зарплаты для мужчин и 7,3% для женщин (они живут на пенсии дольше). При взносе в 10% - 14,6% для мужчин и 10,4% для женщин, при взносе в 15% - 21,7% для мужчин и 15,4% для женщин.

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