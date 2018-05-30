Назван главный риск пенсионной реформы в Украине

Введение в Украине с 1 января накопительной пенсионной системы несет в себе крупный риск, которого лишена нынешняя солидарная система.

Об этом в эфире ObozTV заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Добавляется один недостаток, которого солидарная пенсионная система не имеет. Это риск банкротства пенсионного фонда", - заявил министр.

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"Человек 20 лет копил, затем фонд обанкротился, он приходит к государству и говорит: я в чем виноват? Это вы так контролировали, вы не создали гарантию", - отметил он.

"Посмотрите на банковскую систему - что у нас случилось со многими банками", - привел пример министр.

По словам Ревы, главной задачей Кабмина должна быть разработка мер по предотвращению таких угроз.

"Необходимо создать систему, при которой украсть невозможно. Это чисто технологические вещи. Они должны быть прописаны в законе таким образом, что вы не можете украсть", - подчеркнул он.

Как сообщал ObozTV, запланированная Кабмином пенсионная реформа затронет граждан Украины в возрасте до 35 лет. Украинцев обяжут открывать счета в негосударственных пенсионных фондах. В рамках накопительной пенсионной системы на эти счета будет перечисляться 2% зарплаты (впоследствии - 7%), вдобавок к 22% единого социального взноса.

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