"Нафтогаз" почти догнал российский "Газпром" по прибыли

НАК "Нафтогаз" по итогам прошлого года получил чистой прибыли 39,33 млрд грн, что по текущему курсу составляет $1,5 млрд, которая практически равна сумме дохода российского монополиста "Газпром".

Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на источник в правительстве. По сравнению с 2016 годом доход компании вырос на 48% – с 26,5 млрд до 39,4 млрд в 2017 году. Финансовые результаты подтвердил аудитор, который проверял отчетность "Нафтогаз" как отдельного юрлица (не группы компаний).

По итогам прошлого года правительство планирует направить 30% прибыли компании или 11,8 млрд грн на выплату дивидендов, 20% или 7,9 млрд грн – на развитие и 1,97 млрд грн (5%) – в резервный капитал. Оставшиеся 45% или 17,7 млрд грн Кабмин намерен оставить нераспределенными.

Так, доход "Нафтогаза" по итогу прошлого года почти сравнялся с прибылью "Газпрома", который отчитался о доходе в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу – $1,63 млрд.

Напомним, российский "Газпром" заявил о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом" о транзите газа в Европу через территорию Украины. В то же время российская компания готова обсудить заключение нового договора в случае, если Украины докажет его экономическую привлекательность.