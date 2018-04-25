Главная
УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

"Нафтогаз" почти догнал российский "Газпром" по прибыли

1.4тЧитать новость на украинском

НАК "Нафтогаз" по итогам прошлого года получил чистой прибыли 39,33 млрд грн, что по текущему курсу составляет $1,5 млрд, которая практически равна сумме дохода российского монополиста "Газпром".

Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на источник в правительстве. По сравнению с 2016 годом доход компании вырос на 48% – с 26,5 млрд до 39,4 млрд в 2017 году. Финансовые результаты подтвердил аудитор, который проверял отчетность "Нафтогаз" как отдельного юрлица (не группы компаний).

Новости
"Рoker face" от должника: "Нафтогаз" опять поставил на место "Газпром"

По итогам прошлого года правительство планирует направить 30% прибыли компании или 11,8 млрд грн на выплату дивидендов, 20% или 7,9 млрд грн – на развитие и 1,97 млрд грн (5%) – в резервный капитал. Оставшиеся 45% или 17,7 млрд грн Кабмин намерен оставить нераспределенными.

Так, доход "Нафтогаза" по итогу прошлого года почти сравнялся с прибылью "Газпрома", который отчитался о доходе в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу – $1,63 млрд.

Напомним, российский "Газпром" заявил о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом" о транзите газа в Европу через территорию Украины. В то же время российская компания готова обсудить заключение нового договора в случае, если Украины докажет его экономическую привлекательность.

Место
Украина
Объекты
ГазпромНафтогаз Украины
Поделиться в Facebook

Наши блоги