На ремонт дорог в ближайшие 5 лет выделят 300 млрд грн - Гройсман

В ближайшие 5 лет на ремонт и строительство дорог в Украине будет выделено 300 миллиардов гривен.
Об этом в своем Twitter написал премьер-министр Владимир Гройсман.
"За 5 лет мы выделим на дороги 300 млрд грн", - отметил он.
"Мы будем уменьшать ямочный ремонт дорог и делать капитальный ремонт. Это приоритет правительства. За 5 лет мы соединим все областные центры дорогами хорошего качества. Будут делаться не только государственные, но и местные дороги", - уточнил Гройсман.
Как сообщал "Обозреватель", стало известно, где отремонтируют дороги в Украине и сколько потратят.
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