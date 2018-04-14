На ремонт дорог в ближайшие 5 лет выделят 300 млрд грн - Гройсман

В ближайшие 5 лет на ремонт и строительство дорог в Украине будет выделено 300 миллиардов гривен.

Об этом в своем Twitter написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"За 5 лет мы выделим на дороги 300 млрд грн", - отметил он.

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"Мы будем уменьшать ямочный ремонт дорог и делать капитальный ремонт. Это приоритет правительства. За 5 лет мы соединим все областные центры дорогами хорошего качества. Будут делаться не только государственные, но и местные дороги", - уточнил Гройсман.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, где отремонтируют дороги в Украине и сколько потратят.