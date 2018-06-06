На клиентов "ПриватБанка" охотятся мошенники

Служба безопасности "Приватбанка" совместно с киберполицией пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая занималась мошенническими операциями с банковскими картами и счетами клиентов банка.

Об этом сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", отметив, что правоохранители провели ряд санкционированных обысков, в результате которых были изъяты более 500 пластиковых карт.

Также изъяли большое количество устройств для несанкционированного считывания информации с банковских карт клиентов, накладки для фиксации ПИН-кодов клиентов, части банкоматов, на которых злоумышленники тестировали свое мошенническое оборудование, приборы для изготовления поддельных банковских карт.

В то же время, как сообщил операционный директор компании по кибербезопасности "10guards" Виталий Якушев на сегодняшний день в Украине каждый третий клиент банков сталкивается с мошенническими операциями.

"Существует два основных способа кражи денег с банковских карт: считывающие устройства, т.е. кража денег, когда вы расплачиваетесь карточкой. А также кража денег во время онлайн-проплат", - сказал эсперт. "Карточку могут провести через один терминал два раза. Первый раз ее проводят легитимно, и тем самым отправляют информацию в банк, а во второй раз просто копируют магнитную дорожку вашей карточки и потом используют ее для того, чтобы потом на ее основе сделать клон и использовать его для оплаты в других местах", - отметил эксперт.

"Чтобы более или менее обезопасить себя, нужно быть более внимательным и боле осторожным. Если вы пользуетесь банкоматом, необходимо обращать внимание на картоприемник. Это устройство, в которое вставляется карта", - сказал эксперт, отметив при этом, что также нужно обращать внимание на клавиатуру, на которой набирается пин-код. "Все эти устройства должны быть абсолютно монолитны. Там не должно быть ничего, что можно было бы снять, приклеить и т.д. Если говорить о терминалах, в которых идет двойное проведение карты: по легитимному пути и по фиктивному, то здесь нужно постоянно контролировать карточку. Не стоит отдавать ее официанту в ресторане или кафе", - заявил эксперт.

"Кроме того, необходимо подключить в банке смс-уведомление о любых транзакциях, которые осуществляются при помощи карты. Если вашу карту скопировали и используют двойное списание, в случае смс-уведомления вам придет сообщение о транзакции и вы сможете заблокировать карту", - отметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве орудовала преступная группа, которая выдавала себя за коллекторов и требовала деньги.

В Киеве под видом обмена валют орудовали мошенники, которые отбирали деньги у своих клиентов.