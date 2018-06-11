Мошенники рассказали OBOZREVATEL, с карт каких банков крадут деньги

В Украине активизировались мошенники, похищающие деньги с банковских карт украинцев.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал операционный директор компании по кибербезопасности "10guards" Виталий Якушев.

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По словам эксперта, данный вид мошенничества уникален тем, что по факту, это кража на доверии, т.е. украинцы сами в силу собственной наивности и неопытности называют мошенникам пин-коды своих банковских карт.

Происходит это следующим образом: на мобильный телефон украинцы получают смс-сообщение о том, что якобы их банковская карта заблокирована и они должны немедленно позвонить по указанному в смс-сообщении номеру, чтобы активировать карту.

Мошенники рассылают клиентам банка сообщения obozrevatel

Примечательно, что смс приходит не с телефона банка, а с частного номера. Второй интересный момент: в смс не указывается карта какого именно банка заблокирована. Если гражданин является клиентом сразу нескольких банков, понять о какой именно карте идет речь, по смс-сообщению невозможно.

OBOZREVATEL позвонил по номерам, указанным в данном смс-сообщении. Один из номеров на данный момент отключен. По второму номеру, после долго ожидания, трубку все-таки сняли. Журналист, звонивший мошенникам, представился клиентом сразу нескольких украинских банков и попросил уточнить, о каком конкретно счете идет речь. В ответ мошенники настаивали на том, чтобы клиент сам сказал, в каких банках у него есть счета. Более того, мошенники очень настойчиво рекомендовали клиенту назвать суммы, которые хранятся на счетах, объясняя свою просьбу тем, что якобы оператор сейчас "все проверит" и скажет, все ли в порядке с остальными счетами клиента.

"Представитель банка" уверял, что он является представителем Национального банка Украины, в сферу обслуживания которого по словам "чиновника", входят следующие банки: "РайфайзенБанкАваль", "Укрсоцбанк, "Укрсиббанк", "Укргазбанк", "Пумббанк" и "Альфабанк", и именно в силу достаточно большой клиентской базы, он не сможет сказать, банковский счет какого именно банка заблокирован, пока клиент сам не расскажет, в каких банках у него открыты счета и какие суммы хранятся на этих счетах.

После замечания журналиста о том, что сама ситуация когда "работники банка" рассылают смс-уведомление клиентам, но не знают клиентами какого банка эти люди являются, более чем странная, связь почему-то оборвалась.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве орудовала преступная группа, которая выдавала себя за коллекторов и требовала деньги.

В Киеве под видом обмена валют орудовали мошенники, которые отбирали деньги у своих клиентов.