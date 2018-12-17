Монетизация субсидий в Украине: кто и когда сможет получить деньги

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Какие новшества ждут украинцев, рассказал в эфире ObozTV начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко.

"Монетизация с 1 января 2019 года будет касаться прежде всего тех, кто впервые оформил субсидию. Потом в мае 2019 года это те, кто уже массово использовал субсидию, и в октябре 2019 года предусмотрено, что люди наличкой будут получать средства, которые предусмотрены как монетизация за субсидию. Это будет касаться тех людей, которые сэкономили, условно говоря, 150 КВт электроэнергии или 100 кубов газа при том, что использовали субсидии", — объяснил представитель Минюста.

По его словам, средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

"Прежде всего, этот специальный счет создается для того, чтобы средства, которые идут на монетизацию субсидий, именно туда и отправлялись. Потому что раньше эти деньги могли быть направлены в другое русло... Сейчас это будет централизованное выделение денег именно на компенсацию стоимости субсидий за жилищно коммунальные услуги. И государство, и граждане смогут контролировать, куда эти деньги могут тратиться", — сообщил Куценко.

Чиновник рассказал, как можно получить выплаты. По его словам, процедура для субсидиантов остается стандартной:

"Надо подать только заявление и декларацию в орган социальной защиты. Это районное управление социальной защиты, можно по почте прислать рекомендованным письмом, можно через сайт Министерства социальной политики сделать это в онлайн-режиме. Те, кто имеет право на монетизацию — это люди, которые используют твердое топливо или газ для отопления, они эти деньги и будут получать. Это первый этап".

"Второй этап – с 1 мая 2019 года, это будет касаться всех, кто и до этого получал субсидию. А в октябре предусмотрено, что монетизация будет касаться всех и будет предусматривать выдачу наличности. Фактически, можно будет со счетов снимать средства", — сказал он.

Представитель Минюста уточнил, что заявление на субсидии можно подать в любое время, кто не успел — можно это сделать сейчас:

"Те, кто сейчас подадут, получат наиболее приоритетное право. Они первыми начнут получать компенсации в виде монетизации".

volyn24.com

Как сообщал OBOZREVATEL, государство задолжало по льготам и субсидиям населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг 8,3 млрд гривен. 60% этой задолженности уже просрочено.

В Украине сэкономленную субсидию можно использовать в следующем месяце для оплаты газа, воды или электроэнергии, потребленных свыше выделенной социальной нормы.

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