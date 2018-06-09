Монетизация субсидий: сколько денег дадут украинцам на руки

С 2019 года в Украине субсидии будут монетизированы, то есть субсидианты будут получать деньги на руки. Новую систему испытают на тех домах, которые объединились в ОСМД.

Как писал в материале OBOZREVATEL, семья вместо платежки, в которой указывается сумма за коммуналку уже с учетом скидки, получит живые деньги. В первую очередь, монетизируют взносы ОСМД, платежи на обслуживание дома и придомовой территории.

В Министерстве социальной политики отметили, что для услуг, которые предоставляются централизованно (водоснабжение, отопление и электроэнергия) придется для каждой квартиры открывать персональный счет в банке. Будут открываться целевые счета и субсидианты получат на руки так называемые "социальные карточки". Оплатить с их помощью можно будет только счета за воду, тепло, газ, свет, а вот расплатиться в супермаркете или снять наличку в банкомате не получится.

"После выпуска таких карт большинство субсидиантов в доме ОСМД будут получать деньги непосредственно на карточки", - заявили в Министерстве социальной политики. После того, как обновленную программу испытают на домах с ОСМД, практику распространят и на остальных украинцев.

Напоминаем, что одна из последних версий методики предполагала, что субсидии будут назначать в пределах социальных нормативов, но по факту потребления. Это означает, что если потратил больше нормы, то дадут деньги только на норму, а если потратил меньше нормы, то дадут деньги на меньший объем. С одной стороны, такая методика позволяет государству экономить на субсидиях, а с другой – не стимулирует экономить коммунальные услуги. Есть и второй вариант, который ранее также озвучивали в правительстве - присылать деньги на оплату коммунальных услуг на норматив, а если тратят меньше, отдавать эти деньги семьям. В таком случае на монетизации можно будет зарабатывать.

Однако, международные кредиторы Украины настаивают – перед тем, как проводить монетизацию, нужно ужесточить проверку получателей скидок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине в 2018 году сделали первый шаг на пути к монетизации. Предприятия, которые поставляют коммунальные услуги, начали получать за субсидиантов деньги, а не газ. Второй шаг – выдавать средства непосредственно "на руки" семьям – планируется внедрить уже в следующем году.