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Минималка по 4100 грн: в Украине предупредили о серьезных последствиях повышения выплат

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Правительство не сможет официально оформить намерения о резком повышении минимальной зарплаты для украинцев без серьезных экономических оснований из-за ограничений со стороны Международного валютного фонда.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в Министерстве финансов.

По его словам, заявления властей о минималке выше 4000 грн не обошло внимание главного кредитора Украины.

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"Как только мы официально оформим наши намерения повысить минимальную зарплату до 4100 или до 4200, или до 4300 грн без достаточных экономических оснований, МВФ сразу даст нам в лоб", – заявил представитель Минфина.

Напомним, президент Петр Порошенко призвал Кабмин повысить минимальную зарплату украинцам до 4100 грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что основное задание правительства на 2018 год – поднять среднюю зарплату по стране до 10000 грн.

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Темы
Зарплаты в УкраинеПовышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Объект
Министерство финансов
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