Минималка по 4100 грн: в Украине предупредили о серьезных последствиях повышения выплат

Правительство не сможет официально оформить намерения о резком повышении минимальной зарплаты для украинцев без серьезных экономических оснований из-за ограничений со стороны Международного валютного фонда.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в Министерстве финансов.

По его словам, заявления властей о минималке выше 4000 грн не обошло внимание главного кредитора Украины.

"Как только мы официально оформим наши намерения повысить минимальную зарплату до 4100 или до 4200, или до 4300 грн без достаточных экономических оснований, МВФ сразу даст нам в лоб", – заявил представитель Минфина.

Напомним, президент Петр Порошенко призвал Кабмин повысить минимальную зарплату украинцам до 4100 грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что основное задание правительства на 2018 год – поднять среднюю зарплату по стране до 10000 грн.