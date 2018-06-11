Миллиарды долларов: уже известно, сколько Украина потеряла из-за Крыма и Донбасса

Аннексия Крыма и оккупация Донбасса нанесли сокрушительный удар по экономике Украины, причинив стране миллиардные убытки.

Об этом говорится в отчете "Eurasia Center Atlantic Council".

"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более, чем 1,8 млрд долл. Кроме этого, украинские банки потеряли от 1,7 млрд долл. до 1,9 млрд долл. активов, которые остались в банковских отделениях ", - говорится в отчете.

"Также Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие - Украина потеряла еще 1 млрд долл.", - говорится в отчете. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Донбасса в результате военной агрессии со стороны России оценивается в 9,5 млрд долл.

В отчете "Eurasia Center Atlantic Council" утверждается, что расчет убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли ее потерянного ВВП на четыре. "Донбасс был источником 10% ВВП Украины, Крым - 3,7%. В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 млрд долл. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% от этой суммы, умноженные на четыре, или 98,4 млрд долл.", - говорится в документе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том,что президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он позволил России оккупировать украинский Крым. Такое заявление глава США озвучил на пресс-конференции в Канаде по итогам его участия в саммите G7, подчеркнув, что Обама "разрешил" аннексию полуострова.