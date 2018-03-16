УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

"Меня раздел банк": в России голая женщина угрожала поджечь себя. Опубликовано видео

7.7тЧитать новость на украинском

В российском городе Томске женщина разделась догола в одном из отделений "Совкомбанка" и угрожала поджечь себя.

"Меня раздел банк. До последнего…" – заявила женщина на видео, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте Science club Russia.

Женщина уверяла, что является врачом, а на вопросы, почему она оголилась, отвечала, что во всем виноват "Совкомбанк".

Новости
Обама, х*хлы и евреи: в России разгорелся скандал из-за мороженного: опубликованы фото

Сотрудники кредитного учреждения предположили, что нужно вызывать психиатров.

Позже в пресс-службе банка заявили, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России возник скандал вокруг компании "Евросеть"

Место
РоссияТомск
Поделиться в Facebook

Наши блоги