"Меня раздел банк": в России голая женщина угрожала поджечь себя. Опубликовано видео

В российском городе Томске женщина разделась догола в одном из отделений "Совкомбанка" и угрожала поджечь себя.

"Меня раздел банк. До последнего…" – заявила женщина на видео, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте Science club Russia.

Женщина уверяла, что является врачом, а на вопросы, почему она оголилась, отвечала, что во всем виноват "Совкомбанк".

Сотрудники кредитного учреждения предположили, что нужно вызывать психиатров.

Позже в пресс-службе банка заявили, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Вчера российский врач городской больницы сошла с ума из-за кредита банка "Совкомбанк". Пришла в банк, разделась догола и залезла на стол, угрожая поджечь себя. pic.twitter.com/B9P0kWDltD — SCIENCE CLUB RUSSIA (@SCIENCE_CLUB_RU) 15 марта 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России возник скандал вокруг компании "Евросеть"