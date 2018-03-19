Мэй может заморозить $300 млрд, украденные Путиным - Жданов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй могла бы заморозить $300 миллиардов, которые, по ее заявлению, Владимир Путин украл у России за 18 лет своего правления.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Великобритания могла обвалить банковскую систему Россию буквально на щелчок пальца – выключив SWIFT или заморозив те $300 млрд, о которых говорила Тереза Мэй. Это был бы шок и холодный душ для России", - считает он.

По его словам, такие шаги до сих пор не были предприняты, так как Запад "боится развала России".

"Это игра на грани фола: с одной стороны, нужно заставить Путина сесть за стол переговоров или действовать в тех рамках, которые они ему определяют; с другой – нельзя допустить развала России", - считает Жданов.

Ранее в эфире ObozTV эксперт пояснил, почему нельзя назвать Путина легитимным президентом России.