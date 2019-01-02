Масштабный разворот биткоина: аналитики озвучили неожиданный прогноз

В 2019 году должен произойти крупный апгрейд биткоина. Увеличение пропускной способности даст возможность привлекать новых пользователей. Также многие ожидают и очередного резкого скачка самого курса.

Об этом сообщает профильной издание Сryptofeed. "Рынок должен постепенно избавляться от так называемого "мусора", который не имеет никаких функций и базы пользователей. В настоящее время его можно встретить в листинге CoinMarketCap других платформ, но скоро держатели оценят убытки от таких активов и начнут постепенно от них избавляться", – отмечает издание.

Курс биткоина

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.