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Масштабный разворот биткоина: аналитики озвучили неожиданный прогноз

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В 2019 году должен произойти крупный апгрейд биткоина. Увеличение пропускной способности даст возможность привлекать новых пользователей. Также многие ожидают и очередного резкого скачка самого курса.

Об этом сообщает профильной издание Сryptofeed. "Рынок должен постепенно избавляться от так называемого "мусора", который не имеет никаких функций и базы пользователей. В настоящее время его можно встретить в листинге CoinMarketCap других платформ, но скоро держатели оценят убытки от таких активов и начнут постепенно от них избавляться", – отмечает издание.

Курс биткоина

Курс биткоина

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Биткоин в медвежьей зоне: что будет с курсом популярной криптовалюты

Справка:

  • Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Теги
биткоинкриптовалюта
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