Маркарова рассказала о судьбе ГФС, участи замов Данилюка и отношениях с Южаниной

И. о. министра финансов Оксана Маркарова рассказала, в подчинении какого ведомства будет находиться государственная фискальная служба.

По словам Маркаровой, ГФС останется в подчинении Министерства финансов и переподчинения не будет. Также Маркарова отметила, что премьер-мнистр Украины Владимир Гройсман полностью поддерживает данную позицию относительно ГФС. Об этом сообщает ТСН.

"Мне даже не придется ее отматывать, потому что на сегодня ГФС находится в подчинении Минфина, и там она будет. Это я точно могу сказать. Переподчинения этого не произошло. Если такие были дискуссии, мне о них неизвестно. ГФС подчиняется Минфину, иначе быть не может. Гройсман поддерживает эту позицию. Минфин формирует фискальную политику, ГФС администрирует налоги. Только вместе мы можем работать над многими вопросами, которые стоят сейчас с точки зрения администрирования налогов",– сказала она.

Маркарова также заявила о готовности продолжить работать с заместителями министра, которые пришли вместе с уволенным на минувшей неделе Александром Данилюком.

Она также отметила, что с главой бюджетного комитета парламента Ниной Южаниной, которую называют кандидатом на пост министра финансов, имеет только рабочие отношения.

Напомним, ранее правительство на закрытом заседании 23 мая проголосовало за переподчинение ГФС от Минфина к Кабмину.

"Кабмин все же проголосовал за переподчинение ГФС прямо Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой. Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля", - сообщалось тогда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

7 июня Верховная Рада поддержала увольнение министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности, представление на отставку которого накануне внес премьер Владимир Гройсман.

Вскоре появилась информация о том, что кресло Данилюка может занять глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.