Курсы валют придется изменить из-за биткоина - МВФ

В МВФ заявили, что банки должны предлагать "лучшие" валютные курсы, чтобы предотвратить потенциальную конкуренцию с криптовалютой.

Такое мнение высказал замдиректора Департамента валютно-кредитных рынков и рынков капитала МВФ Донг Хэ, отметив, что в один прекрасный день криптоактивы могут сократить спрос на деньги Центрального банка", передает "Экономическая правда".

По мнению Хэ, Центральный банк может потерять свое преимущество влиять на экономику, например, изменением процентных ставок, если криптовалюты станут распространены еще шире, в связи с чем центробанкам следует "предотвратить возможное конкурентное давление криптоактивов на фиатные деньги".

Хэ также предлагает банкам создавать собственные цифровые активы. Отмечается, что они могли бы сделать деньги ЦБ удобными для пользователей в цифровом мире, выпуская токены в дополнение к наличным денежным средствам и банковским резервам.

Напомним, ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляла, что введение международного регулирования операций с криптовалютами неизбежно.

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