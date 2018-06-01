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Курсы валют придется изменить из-за биткоина - МВФ

1.7тЧитать новость на украинском

В МВФ заявили, что банки должны предлагать "лучшие" валютные курсы, чтобы предотвратить потенциальную конкуренцию с криптовалютой.

Такое мнение высказал замдиректора Департамента валютно-кредитных рынков и рынков капитала МВФ Донг Хэ, отметив, что в один прекрасный день криптоактивы могут сократить спрос на деньги Центрального банка", передает "Экономическая правда".

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По мнению Хэ, Центральный банк может потерять свое преимущество влиять на экономику, например, изменением процентных ставок, если криптовалюты станут распространены еще шире, в связи с чем центробанкам следует "предотвратить возможное конкурентное давление криптоактивов на фиатные деньги".

Хэ также предлагает банкам создавать собственные цифровые активы. Отмечается, что они могли бы сделать деньги ЦБ удобными для пользователей в цифровом мире, выпуская токены в дополнение к наличным денежным средствам и банковским резервам.

Напомним, ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляла, что введение международного регулирования операций с криптовалютами неизбежно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что курс биткоина опустился до рекордной отметки.

По мнению экспертов курс Bitcoin может потерять в стоимости до 10%.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объекты
криптовалютабиткоиндоллар
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