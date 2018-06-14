Курс валют в Украине: доллар растет, гривня падает

В Украине зафиксирован рост курса доллара. По состоянию на 14 июня официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/долл.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, отметив, что по сравнению с 13 июня курс всех валют, кроме доллара (курс которого вырос) — снизился.

Новости В Украине подешевели доллар и евро

Курс доллара на межбанке вырос на шесть копеек, а в продаже - на семь. Национальный банк Украины установил на четверг, 14 июня, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2612,42 гривны (+3,67);

– 100 евро – 3073,25 гривны (-1,94);

– 10 российских рублей – 4,13 гривны (-0,04).

Курс доллара на межбанке в покупке вырос на 6 копеек, а в продаже - на 7, до 26,15-26,17 грн.

Евровалюта в продаже и в покупке подешевела на 1 коп. и составила 30,74-30,77 грн. Российский рубль также незначительно подорожал – до 0,416-0,417 грн.

курс влют НБУ

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Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.