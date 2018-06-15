Курс валют в Украине: доллар продолжает расти

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке вырос на восемь копеек, а в продаже - на девять.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, на пятницу, 15 июня, официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

– 100 долл США – 2621,96 грн (+9,54);

– 100 евро – 3075,56 грн (+2,31);

– 10 российских рублей – 4,21 грн (+0,07).

Евровалюта в покупке не изменилась, а в продаже подорожала на 1 коп. и составила 30,74-30,78 грн. Российский рубль также незначительно подорожал и в покупке, и в продаже – до 0,422-0,423 грн.

Курс в обменниках колеблется от 25,99 грн/долл в покупке до 26,25 грн/долл в продаже.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что курс доллара в Украине за первую половину 2018-го упал на 7,5%, а гривня по динамике роста обогнала грузинский лари и колумбийский песо. Аналитики прогнозируют: запас укрепления еще не исчерпан. Согласно позитивным прогнозам, уже в ближайшие месяцы американская валюта может подешеветь до 25-25,5 грн.