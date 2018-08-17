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МирСпорт

Курс валют в Украине: доллар и евро перешагнули новую отметку

17.7тЧитать новость на украинском

В Украине в пятницу, 17 августа, средний курс гривни к доллару в продаже был установлен на уровне 27,8 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 16 копеек.

По данным банков, средний курс евро вырос на 17 копеек - до 31,7 грн/€.

Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,67 грн;

1 евро – 31,46 грн;

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По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 23 копейки. Стоимость евро также поднялась на 39 копеек.

Стоит отметить, что Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты дали прогноз по курсу доллара к гривне до конца лета.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объекты
долларгривняУкраина
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