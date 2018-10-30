Курс доллара в Украине значительно изменится: прогноз на месяц

В Украине курс доллара в ноябре может снизиться до 28 грн/$ (на данный момент 28,2 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик "Аьпари" Максим Пархоменко. В ноябре, предполагает эксперт, и цены на металлы, и стоимость зерна на мировых рынках будут оставаться относительно стабильными. А это означает, что размер выручек снижаться не будет.

"На внешних рынках наших экспортеров не ожидают крайне негативные факторы. В целом, даже с учетом негатива со стороны торговых войн Китая и США, цены на металлы в 2 раза выше, чем в 2016 году", - отмечает аналитик. Также, по словам Пархоменко, на данный момент стоимость зерна на мировых рынках на 20% выше, чем во время минимальных значений. А это, уверен аналитик, дает основания полагать, что проблем с валютными выручками у украинских экспортеров не будет.

"Гривня будет стабилизироваться на текущих уровнях в 28 грн/$", - прогнозирует аналитик. Китай вводит дополнительные программы стимулирования экономики, это также может удерживать рост мировой экономики.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине до конца октября и в первых числах следующего месяца стоимость доллара будет расти. Традиционно в последние дни месяца увеличивается спрос на рынке за счет возврата НДС.