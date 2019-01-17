Курс доллара в Украине значительно изменится: прогноз аналитика на неделю 

В Украине курс доллара до 24 января опустится до 27,8 грн/$ (по состоянию на 17 января – 28,03 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. ​"Переходу гривны от снижения к восстановлению способствуют окончание сезонных праздничных факторов и приближение периода уплаты налогов. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн", – поясняет эксперт.

Курс доллара

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,04/28,33 до 27,87/28,13 (-0,6%/-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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