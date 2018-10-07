Курс доллара в Украине преодолеет психологическую отметку: прогноз на неделю

Курс доллара в Украине до 12 октября будет находиться на уровне 27,9-28,1 грн/$. Таким образом, стоимость американской валюты может опуститься ниже психологической отметки в 28 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Аналитик Егор Комов поясняет: спрос на валюту снизился Так, украинский бизнес, ожидая более низкий курс, не спешат покупать американскую валюту.

"На рынок даже вышел Национальный банк, начал скупать валюту, чтобы удержать падение доллара и немного замедлить укрепление гривни. Импортеры покупают меньше. Так будет продолжаться еще какое-то время. Вообще думаю, что октябрь пока еще будет стабильным", - рассказывает Егор Комов.

Эксперт считает, что курс доллара будет находиться на следующей неделе на уровне 27,9-28,1 грн/$. То есть валюта может опуститься ниже психологической отметки. Однако, так или иначе, продлится это укрепление недолго, Первая половина месяца – традиционно период укрепления. Однако при этом осенью наблюдается девальвация. Поэтому даже с учетом небольших откатов, в целом осенью доллар подорожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских банках курс евро в пятницу, 5 октября, упал на 15 копеек. Он был установлен в продаже на уровне 32,68 грн/€.