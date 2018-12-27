Курс доллара в Украине побьет рекорд: прогноз аналитика

В Украине курс доллара может достичь минимальной отметки за последние полгода, опустившись в первые дни января 2019-го до 27,1 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", – прогнозирует эксперт.

За минувшую неделю доллар снижался к гривне во все рабочие дни, за исключением четверга. 27 декабря доллар перешел к росту, как на наличном сегменте рынка, так и на межбанке. Связано это с расширением гривневой ликвидности, которое, предположительно, вызвано компенсацией НДС.

Курс доллара Pixabay

Основные прогнозы курса доллара на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).