Курс доллара в Украине не пробьет психологическую отметку: прогноз на октябрь

В Украине курс доллара в сентябре не смог опуститься ниже отметки в 28 грн/$. В октябре стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 28-29 грн, но при этом не сможет преодолеть психологическую границу.

Такой прогноз озвучил старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. Нижняя граница диапазона будет находиться около 28 грн/$. Эта отметка оказалась достаточно сильной, и рынок, несмотря на оптимистические ожидания по переговорам с МВФ, так не смог ее преодолеть.

"Необходимо поднять цены на газ и принять согласованный с МВФ госбюджет на 2019 год. После принятия бюджета, достаточно оптимистичным выглядит переход в 2019 году на новую программу сотрудничества с МВФ, которая может снять спекулятивные риски на весь выборный год", – отмечает Андрей Шевчишин.

Сдерживать девальвацию гривни будут ожидания возобновления сотрудничества с МВФ. Позитивное решение по выделению кредитных средств снимет спекулятивное давление на национальную валюту.

Поддержку гривне окажут интервенции НБУ, высокая учетная ставка. Негативно на гривне отразится закупка энергоресурсов для отопительного периода на фоне повышения цен на газ и нефть, а также растущий спрос на валюту со стороны населения.

"Риски для гривни связанны и с глобальными тенденциями – укреплением доллара США против мировых валют на фоне жесткой политики ФРС и ожиданиями повышения учетной ставки в декабре. Это влечет за собой отток капитала с развивающихся рынков, а также давит на валюты развитых стран. В результате девальвации локальных валют украинский экспорт станет неконкурентным, и гривня будет ослабевать", – прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что Украина договаривается с МВФ о новой программе сотрудничества. Действующая заканчивается уже в марте 2019-го. Перекредитование позволит без колебаний пройти грядущие выборы и обслуживать внешний долг.