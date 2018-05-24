Курс доллара в Украине может снова вырасти: эксперт озвучил прогноз

Со следующей недели курс доллара в Украине может снова вырасти. Это будет связано с тем, что на следующей неделе - конец месяца, т.е. будут закрываться все платежи. Следовательно, в середине недели ожидается девальвация, а к концу следующей недели - снова ревальвация до психологической отметки.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал эксперт "Альпари" Максим Пархоменко, отметив, что на следующей неделе основным девальвационным фактором станет именно закрытие всех основных платежей.

"Закрытие месяца, оплата основных платежей, выплата долгов и репатриация капитала за рубеж будут основными девальвационными факторами на следующей неделе", - сказав эксперт, напомнив, что в такой период предложение валюты является максимальным.

"В целом, в данный период эти факторы наименьшим образом влияют на валюту, поскольку ее предложение в данный период является максимальным. Таким образом, на первую половину недели доллара может скорректироваться до отметки в 26.20 грн за долл., но под конец недели мы останемся на тех же уровнях, что и сейчас", - отметил эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что курс доллара в Украине после 21 мая может перешагнуть отметку в 26 грн/$. Цены на сырьевых рынках растут, объемы экспортных выручек увеличиваются и гривня постепенно укрепляется. Если еще несколько месяцев назад Нацбанк чаще выходил на валютный рынок с продажей доллара, то сейчас регулятор наоборот – скупает его, чтобы уменьшить рост гривни. И банкиры, и ведущие аналитики прогнозируют ревальвацию, которая продлится как минимум до конца лета.