Курс доллара в Украине до конца года: аналитик озвучил прогноз

Курс доллара в Украине до конца декабря будет колебаться около 28-28,5 грн/$. Причин для значительного подорожания валюты нет.

Об этом заявил финансовый аналитик Владимир Мазуренко, говорится в материале OBOZREVATEL. Если спрос не будет спровоцирован внешними факторами, гривня в конце года может быть "крепче", чем осенью.

В декабре бизнес активнее продает заработанные на экспорте валюту. Полученные деньги направляют, например, на уплату налогов. В первую очередь речь идет об аграриях. И чем больше долларов продают, тем дешевле они стоят. С другой стороны, отмечает финансовый аналитик, в последний месяц увеличиваются бюджетные выплаты. "Традиционно накапливают бюджетные выплаты и в конце года объем гривни на рынке увеличивается. Полученная гривня стимулирует рост спроса на доллары", – поясняет эксперт.

Курс доллара в Украине

Что будет влиять на курс доллара в декабре:

увеличение количества гривни из-за бюджетных выплат;

возможная угроза, связанная с блокадой Азовского моря Россией;

продажа валюты аграриями;

нормализация торговых отношений США и Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые за два дня подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$. В декабре ситуация стабилизировалась. Так, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,07 грн/$.

Постепенно роль доллара в мировой экономике может снизиться. Так, Европейская комиссия разработала план усиления роли евро в странах ЕС. В будущем такая политика может помочь частично отказаться от использования доллара и укрепить роль европейской валюты.