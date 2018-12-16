Курс доллара в Украине: аналитики озвучили прогноз

В Украине стоимость доллара может опуститься на 15 копеек до 27,7 грн/$, а до 24 декабря закрепиться в коридоре 27,7-27,8 грн/$.

"Следующая неделя не обещает никаких значительных скачков и перемен. Думаю, что экспортеры вполне могут обеспечить тот спрос, который сейчас наблюдается. Более того, особых девальвационных явлений, которые могли бы проявится в ближайшую неделю, нет", – прогнозирует аналитик Егор Комов.

В то же время аналитик Владимир Мазуренко предполагает, что психологическая отметка в 28 грн/$, вероятно, будет преодолена на межбанке к концу году. При этом стоимость валюты вплотную, считает эксперт, приблизится к этой отметки к концу следующей недели.

Курс долару

Последние несколько дней, как рассказывает эксперт, Национальный банк не вмешивается в ситуацию на валютном рынке, при этом предложение доллара нестабильно. "Я бы сказал, что в целом ситуация очень стабильна, но предложение волнообразное. Поэтому в течение дня курс колеблется в достаточно широком диапазоне. Это явление называют "валютными качелями", – отмечает аналитик.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

К слову, постепенно роль доллара в мировой экономике может снизиться. Так, Европейская комиссия разработала план усиления роли евро в странах ЕС. В будущем такая политика может помочь частично отказаться от использования доллара и укрепить роль европейской валюты.