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МирСпорт

Курс доллара в Украине: аналитик сделал прогноз на неделю

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В Украине в первой половине месяца традиционно стабилизируется курс гривни. До 7 октября стоимость доллара может опуститься до 28 грн (справочный курс НБУ - 28,29 грн/$).

Об этом заявил финансовый аналитик Владимир Мазуренко, говорится в материале OBOZREVATEL. В октябре, отмечает эксперт, первые семь дней девальвацию ожидать не стоит. По прогнозам эксперта, курс доллара будет колебаться около отметок 28-28,3 грн/$.

"Скорее всего, возможно незначительное укрепление. На прошлой неделе участники рынка ожидали подорожание американской валюты накануне грядущей компенсации НДС. Где-то 5 млрд грн получили экспортеры, но они достаточно ограниченно повлияли на рынок", - рассказывает Мазуренко

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Несколько дней назад Кабинет министров принял решение пересмотреть тариф на газ 18 октября (ранее планировали повысить цену 1 октября). Новый тариф на голубое топливо – одно из условий получение кредитного транша МВФ. Министр соцполитики Андрей Рева заявил: если с Фондом не договорятся, газ не подорожает. Уже в октябре, судя по цене на газ, можно будет судить о том, удалось ли достичь договоренностей с МВФ.

OBOZREVATEL также подробно писал о том, что будет с курсом доллара в Украине без транша МВФ. В НБУ уверены: при стабильных условиях резкой девальвации в этом году не будет.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объекты
долларгривнякурс валют
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