Курс доллара перешагнет психологическую отметку: что будет с гривней

В Украине с 22 по 25 октября курс доллара на межбанке будет находиться около 28,1 грн/$, а наличный - 27,9/28,1 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне на межбанке, а наличный доллар практически не изменится. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн", - отмечает эксперт.

С прошлого четверга официальная стоимость доллара снизилась с 28,00 грн до 27,92 грн (-0,3%). ​Сегодняшний рост доллара во многом связан с его укреплением в мире. Опубликованный в среду протокол заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США показал, что устойчивый рост американской экономики, по мнению руководителей регулятора, оправдывает дальнейшее повышение процентных ставок.

Одновременно с этим опасения дальнейшего ухудшения отношений США с Китаем ослабляют спрос на рисковые активы и также оказывают поддержку доллару.

Отметим, Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.