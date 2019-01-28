Курс биткоина взлетит в разы: известный аналитик спрогнозировал цену

Биткоин должен торговаться на уровне $25 000 (по состоянию на 26 января $3 500).

Об этом заявил один из ведущих аналитиков Fundstrat Global Advisors Том Ли, сообщает Ethereum World News. Монета сможет подорожать до $25 000 и выше, если крупные инвесторы с Уолл-Стрит станут активнее проникать в криптосферу, а добыча биткоина опять станет доходной.

По мнению эксперта, в провале рынка виновато безумие вокруг ICO на протяжении всего 2017 года. Ли не признал спекуляции причиной исторического максимума Биткоина в 2017 году и рассказал о затяжной корректировке в 2018 году.

Том Ли подчеркнул, что сейчас он отказывается называть хотя бы примерные сроки восстановления "бычьего" тренда на крипторынке, но заявил, что биткоин начнет расти и потянет вверх большинство альткоинов.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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