"Кто будет работать за 3 тысячи?" Ляшко призвал повысить зарплаты медикам

В Украине необходимо повысить заработные платы медикам, чтобы молодые люди не выезжали работать за границу.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время визита в Ривненскую областную детскую больницу, на ремонт которой его команда выбила 11,5 млн грн из госбюджета.

"Для меня большая честь встретиться с коллективом этой детской больницы. Это ответственные и мужественные люди с большим сердцем, которое они ежедневно отдают детям. Но в этих врачей, как и медиков по всей стране, очень много проблем. Одна из них - низкие зарплаты. Врач-интерн учится 8 лет, а затем получает 3000 гривен. Кто за эти зарплаты будет работать? Поэтому молодежь едет работать за границей. Чтобы остановить трудовую миграцию и преодолеть бедность - надо поднимать зарплаты. И мы этого добиваемся", - отметил Ляшко.

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Также политик рассказал о своем плане, как удешевить медикаменты и сделать их более доступными для людей.

"Подавляющее большинство лекарств в аптеках - импортные и привязаны к курсу доллара. Падает курс гривны - растут цены на медикаменты и вследствие этого миллионы украинский не имеют возможности купить лекарства. Мы предлагаем решить эту проблему за счет ограничения рентабельности и отмены НДС на медпрепараты и товары первой необходимости, а также расширение перечня медикаментов по программе "Доступные лекарства", - сказал нардеп.

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По словам Олега Ляшко, такие шаги позволят сдержать цены и инфляцию.

"А это сегодня больше всего волнует украинский. Потому что недоступность лекарств и медицинских услуг лишает людей возможности спасать свою жизнь и здоровье", - резюмировал он.