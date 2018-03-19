Крупный банк России прекращает работу в Украине

Дочерний банк российского ВТБ – БМ банк – прекращает банковскую деятельность с сохранением юридического лица в Украине.

Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров БМ банка, говорится на сайте финансового учреждения.

В установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с деятельностью, и обязательства перед клиентами.

В сентябре НБУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Планы о дальнейшей работе БМ банка как юридического лица пока не разглашаются.

Напомним, глава ВТБ банка Андрей Костин заявил о массовом закрытии отделений в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", ранее крупнейший банк России избавился от "дочки" в Украине.