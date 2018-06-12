Корпорации, роботы и технологии: жизнь украинцев может кардинально измениться

В ближайшее время жизнь украинцев может измениться кардинальным образом. Промышленная революция с одной стороны даст резкий толчок для развития экономики, а с другой – лишит миллионы сотрудников рабочих мест.

Как писал в материале OBOZREVATEL, об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ). В отчете говорится о том, что технологии, цифровизация и роботизация проникнут во все сферы жизни человека.

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Что будет, если победят технологии

Роботы войдут в повседневную жизнь каждого человека, число рабочих мест резко сократится, а страны с развитой экономикой предоставят своим гражданам "безусловный базовый доход". Стоит отметить: среди ведущих мировых экономистов идея базового дохода пользуются популярностью. Более того, в некоторых развитых странах Европы такую концепцию уже пытаются воплотить в жизнь.

Эксперты Всемирного экономического форума в своем докладе поясняют: ручную работу практически полностью заменят роботы, новые технологии позволят ускорить экономический рост. Учитывая, что количество рабочих мест значительно сократится, базовый доход – возможность снять социальное напряжение в обществе. Уже сейчас противники новой промышленной революции говорят о том, что большинство людей может остаться без работы и бедствовать, в то время как крупный бизнес не только сэкономит на рабочей силе, но и будет получать сверхприбыль.

Что будет, если победят корпорации

Новый финансовый кризис по своим масштабами многократно превзойдет спад экономики в 2007-2008 годах, а правительства окажутся в долговых ямах. И в то время как власть будет терять свои позиции, крупный бизнес постепенно переберет на себя функции, которые раньше были свойственны только государству (общественное образование, развитие социальной инфраструктуры).

Опасаясь взломов, обмениваться информацию будут только в закрытых системах без доступа к общей сети, что ограничит глобальное сотрудничество. Экономический рост постепенно возобновится, однако отношение к деньгам изменится. "Новая прибыль стимулирует широкое принятие бережливых принципов", - говорится в сценарии.

Природные ресурсы станут дефицитными, неквалифицированные рабочие потеряют свои места. К слову, значительный рост влияния социально ответственного бизнеса на страны в одном из прогнозов развития рынка труда также предусмотрели аналитики PwC. В своем прогнозе они утверждают, что карьера в крупной компании будет определять социальное и материальное положения в обществе. Более того, в корпорациях будут оценивать и отслеживать физическое состояние своих сотрудников.

Что будет, если победят защитники экологии

Передовые страны создают Объединенные устойчивые нации (ОУН), говорится в третьем прогнозе экономистов ВЭФ. Главные из задачи – сократить истощение природных ресурсов, остановить изменение климата. Новые тенденции подталкивают развитие промышленности в другом направлении: безвредные материалы, минимальное влияние на экологию. Тех, кто продолжает использовать вредное производство, обязывают платить высокие налоги.

Главный тренд – экономия. Интернет-платформы позволяют людям делиться жильем, транспортными средствами. С одной стороны, сократится потребление, а с другой – экономики многих стран войдут в продолжительный период стагнации.

"Спрос сокращается для новых коммерческих, офисных и промышленных зданий из-за сильного сокращения потребления и промышленной деятельности.

По мере увеличения местного производства потребность в грузовых перевозок снижается, сокращая строительство новой грузовой инфраструктуры", - говорится в сценарии. Появляются новые профессии - инженеры по ресурсоэффективности, специалисты по устойчивости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что к 2018 году для многих компаний применение в своих проектах технологии BIM (Building Information Modeling или Building Information Model; информационное моделирование здания или информационная модель здания) перешло из разряда инновации и даже конкурентного преимущества в обязательное условие для развития проектов.